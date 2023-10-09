⚡️С сегодняшнего дня банки и МФО обязаны сообщать в рекламе максимальную ставку по кредитам

С сегодняшнего для банки и МФО обязаны сообщать в рекламе не только минимальную, но и максимальную ставку по кредитам в процентах годовых. Одинаковым шрифтом.
Закон, принятый Государственной Думой, направлен против манипуляций с полной стоимостью кредита (ПСК) или займа и навязывания дополнительных платных услуг. Он поможет заемщику точнее понять объем своих расходов и упростит выбор наилучшего предложения.
Требование ЦБ касается текстовых рекламных сообщений, включая публикации на сайтах и в мобильных приложениях, и рекламы со звуком.
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