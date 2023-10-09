⚡️С сегодняшнего дня банки и МФО обязаны сообщать в рекламе максимальную ставку по кредитам

Снижается риск навязывания дополнительных услуг и расширяются возможности отказаться от них.

С сегодняшнего для банки и МФО обязаны сообщать в рекламе не только минимальную, но и максимальную ставку по кредитам в процентах годовых. Одинаковым шрифтом.

Закон, принятый Государственной Думой, направлен против манипуляций с полной стоимостью кредита (ПСК) или займа и навязывания дополнительных платных услуг. Он поможет заемщику точнее понять объем своих расходов и упростит выбор наилучшего предложения.

Требование ЦБ касается текстовых рекламных сообщений, включая публикации на сайтах и в мобильных приложениях, и рекламы со звуком.