Банкиры просят ЦБ отложить санкции за подключение к B2B-переводам через СБП до 1 апреля следующего года

Оказывается, деньги могут двигаться слишком быстро даже для современного бизнеса.

История с затяжным внедрением СБП в банках повторяется — на этот раз с B2B-переводами через систему. Банкиры просят ЦБ перенести на год применение санкций за подключение позднее установленного дедлайна — это 1 апреля следующего года.

Формальная причина в том, что деньги идут слишком быстро для бизнес-платежей. Это значит, что:

Банк не может качественно проверить получателя платежа в рамках закона о борьбе с отмыванием.

Не будет возможности отказать в исполнении перевода на высокорискового клиента, даже если он есть в реестре «Платформы ЗСК».

Не получится приостановить на пять дней исполнение платежа, если получатель находится в блокирующих списках.

Нет отработанной процедуры возврата денег.

Может нарушаться очередность проведения платежей.

Если говорить о хорошем, то для банка мгновенные бизнес-платежи — это возможность значительно повысить транзакционную активность клиентов и перетянуть себе аудиторию, для которой скорость перемещения денег — важное конкурентное преимущество.

Через СБП клиенты смогут переводить до 1 млн рублей за транзакцию, без ограничений по количеству и с высокой вероятностью — выгоднее, чем по банковским тарифам.