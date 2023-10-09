Компании могут повторно заявить вычеты НДС, в которых ранее было отказано. Но при определенных условиях

Если по результатам камералки ИФНС отказала в вычете по счету-фактуре, из-за ошибки в ней, то можно повторно заявить забракованный вычет.

Если инспекторы отказали в вычете из-за ошибки в счете-фактуре, неверного ИНН или неправильно округлили налог, то компания может смело подать повторно документы на вычет, после того, как исправит ошибку.

Другое дело, если ИФНС отказала из-за нарушения, которое связано с уклонением от налогообложения (ст. 54.1 НК). В этом случае подавать на возмещение повторно опасно. Программа ФНС увидит, что организации было ранее отказано из-за серьезного нарушения и сообщит инспекторам, что пришло повторное заявление неправомерного вычета. В этом случае проверки не избежать.

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