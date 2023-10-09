Совфед хочет повысить лимит по вкладам для малоимущих до 100 тысяч рублей

Доходность по социальным вкладам вырастет на 1%, до 14%. Это позволит получателям соцподдержки создавать накопления, но такие депозиты окажутся убыточными для банков.

Совет Федерации предложил повысить максимальный размер социального вклада до 100 тысяч рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на зампреда Совфеда Николая Журавлева.

Доходность по вкладам для малоимущих также повысят на 1%. Это будет стимулировать менее социально защищенное население создавать накопления. Однако вырастет нагрузка на финансовые организации: для них вклады с высокими процентами могут оказаться убыточными.

Ставка по социальному вкладу была бы не ниже 14% (ключевая ставка 13% + 1%).

По обычным банковским депозитам на три месяца средняя доходность составляет 11%, а по вкладам на год – 10,7%.

Открыть такой депозит для малоимущих могут только получатели мер социальной поддержки с невысоким доходом.

В ЦБ сообщили, что основные параметры социальных вкладов обсудят во втором чтении. Николай Журавлев ждет, что законопроект могут принять уже этой осенью.