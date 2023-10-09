«Сбер» улучшил свою нейросеть GigaChat. Теперь ей можно пользоваться в соцсети ВКонтакте

GigaChat может сгенерировать тексты, придумать идеи на все случаи жизни, а также нарисовать картинку по текстовому описанию с помощью другой нейросети от «Сбера» Kandinsky.

Разработчики «Сбера» представили первую модель собственной нейросети GigaChat нового поколения. Об этом сказано на сайте банка.

За счет изменения подхода к обучению значительно улучшились практически все умения модели, от сокращения текстов и ответов на вопросы до генерации идей. Размер текста, с которым теперь можно работать, увеличен в 2 раза, — говорится в сообщении.

Обучение нейросети происходит на суперкомпьютере Christofari Neo.

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» теперь могут общаться с ботом GigaChat. Сервис способен генерировать тексты, придумывать идеи и рисовать картинки по текстовому описанию с помощью модели Kandinsky.

Сегодня мы выпустили первую модель нового поколения GigaChat. Сервис не просто умеет общаться как человек, но и в процессе дообучения совершил рывок во всех генеративных задачах, — сказал вице-президент по цифровым поверхностям «Салют» Сбербанка Денис Филиппов.

Искусственный интеллект от «Сбера» доступен всем пользователям умных устройств Sber и в мобильном приложении «Салют» для смартфонов на Android.