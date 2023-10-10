«Яндекс Карты» начали показывать стоимость проезда по платным дорогам

Водители смогут заранее оценить, сколько они заплатят за проезд по платным дорогам. В расчет будут включать только стоимость того участка, через который «Карты» проложили маршрут.

С 19 октября «Яндекс» запустил возможность оценить стоимость проезда по платным дорогам для легкового транспорта. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу компании.

При расчете стоимости приложение будет учитывать только цену того участка, через который проходит построенный в «Картах» маршрут.

Если водитель строит маршрут утром, а до платного участка должен доехать только вечером, приложение покажет стоимость проезда, актуальную для вечернего тарифа, — сказано в сообщении «Яндекса».

Раньше приложение только предупреждало о том, что на маршруте есть участки с платной дорогой.

Чтобы пользоваться этой функцией, нужно обновить приложение «Яндекс Карты» на iOS и Android.