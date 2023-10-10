Ритейлер «Магнит» купит маркетплейс KazanExpress

На платформе KazanExpress появится новый маркетплейс «Магнит Маркет», где начнут продавать все необходимое потребителю: от продуктов питания до товаров для ремонта. Откроются пункты выдачи и будет работать служба курьерской доставки.

Ритейлер «Магнит» договорился о покупке у AliExpress Россия 100% онлайн-площадки KazanExpress. На ее базе компания откроет свой собственный маркетплейс. Об этом сказано на сайте «Магнит».

В сделку войдет вся инфраструктура маркетплейса KazanExpress: технологическая платформа, пункты выдачи заказов (ПВЗ), склады, автопарк, а также интеллектуальная собственность. Кроме того, «Магнит» получит наработанный пул из 12 тысяч российских продавцов маркетплейса, — говорится в сообщении.

KazanExpress сменит название на «Магнит Маркет».

«Магнит» продолжит сотрудничать со всеми продавцами, которые уже есть на маркетплейсе. Также появятся новые товарные категории из сферы e-grocery, то есть будут доставлять продукты питания.

На «Магнит Маркете» мы планируем собрать все необходимое, от продуктов питания до товаров для ремонта, которые будут доступны к заказу в пункты выдачи в шаговой доступности от покупателя или с курьерской доставкой, — сообщил директор по электронной коммерции розничной сети «Магнит» Гюванч Донмез.

Сделку закроют после того, как Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрит покупку.