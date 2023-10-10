Движимые ОС не облагаются налогом на имущество

С 2019 года движимое имущество исключено из объектов налогообложения налогом на имущество.

Об этом напоминает Минфин в письме от 29.09.2023 № 03-05-05-01/92820.

Облагается только недвижимое имущество, в том числе:

переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление;

внесенное в совместную деятельность;

полученное по концессионному соглашению.

Речь идет про имущество, которое учитывается в качестве основных средств и облагается по среднегодовой стоимости. Ее считают по правилам бухучета (с учетом норм ФСБУ 6/2020).

В частности, по этому стандарту сроком полезного использования ОС считается период, в течение которого использование объекта ОС будет приносить экономические выгоды организации.

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