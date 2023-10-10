Путин принял закон о штрафах за навязывание дополнительных услуг

Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает ответственность за навязывание платных дополнительных товаров и услуг. Об этом сказано на портале правовой информации.
Должностных лиц за навязывание услуг будут штрафовать от 2 до 4 тыс. рублей, а юридическим лицам грозит штраф от 20 до 40 тыс. рублей.
Также закон вводит штрафы за «необоснованный отказ в рассмотрении требований потребителя, связанных с нарушением его прав, либо уклонение от рассмотрения».
По этому пункту должностные лица будут платить штраф от 15 до 30 тыс. рублей, а юридические лица – от 100 до 300 тыс. рублей.
Комментарии3
Артем
ссылку не на тот закон прикрутили
считаю нужен отдельный Великий Штрафной Кодекс с приложением списка штрафов в 15ти томах
Нет
В КоАПе при рождении было 169 страниц. Сейчас - 574.
Рост по 20 страниц в год.