Путин принял закон о штрафах за навязывание дополнительных услуг

Компаниям за навязывание платных услуг будет грозить штраф до 40 тысяч рублей, а за отказ рассмотреть жалобу потребителя – до 300 тысяч рублей.

Президент Владимир Путин подписал закон, который устанавливает ответственность за навязывание платных дополнительных товаров и услуг. Об этом сказано на портале правовой информации.

Должностных лиц за навязывание услуг будут штрафовать от 2 до 4 тыс. рублей, а юридическим лицам грозит штраф от 20 до 40 тыс. рублей.

Также закон вводит штрафы за «необоснованный отказ в рассмотрении требований потребителя, связанных с нарушением его прав, либо уклонение от рассмотрения».

По этому пункту должностные лица будут платить штраф от 15 до 30 тыс. рублей, а юридические лица – от 100 до 300 тыс. рублей.