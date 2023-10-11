Основные факторы налоговых проверок 2024: как строить работу с ИП и СМЗ, чтобы избежать внимания налоговой

Как правильно работать без проблем с ФНС, расскажет эксперт по налогам Вячеслав Василевский на Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» в Москве.

Узнайте все о налоговых проверках на Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка», которая пройдет в Москве 5 декабря!

Каждый год ФНС задает очередные тренды на проверки. В 2024 году особое внимание налоговики будут уделять договорам с самозанятыми и ИП.

Успейте заранее подготовиться ко всем требованиям, чтобы избежать неприятностей и защитить свою компанию от проверок!

В этом вам поможет спикер конференции Вячеслав Василевский — налоговый адвокат, управляющий партнер группы компаний «Прометей», 10 лет работал в силовых структурах.

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На конференцию «Клерк» пригласил опытных практиков, которые поделятся уникальной экспертизой, объяснят все на примерах и ответят на самые наболевшие вопросы.

Всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» — не просто полезные лекции, это целый день в сообществе профессионалов, который вы никогда не забудете. Гарантируем эмоции, пользу, новые знакомства и драйв!

Вы сможете участвовать онлайн сразу в двух конференциях: одна пройдет в Москве, а другая Бухгалтерская Клерк.Конференция состоится 14 декабря в Краснодаре! Онлайн-билет на две конференции.

Присоединяйтесь к онлайн-трансляции и проведите два дня вместе с нами!