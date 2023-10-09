Ожидать массовых штрафов от военкоматов пока не стоит. Интервью с Натальей Горячей

Новые правила воинского учета создали путаницу. Неясно, в каком случае вероятен штраф в 500 тыс рублей и по каким сотрудникам нужно отчитываться в военкомат. Об этом и много другом мы поговорили с Натальей Горячей, руководителем консалтинговой компании, основателем «Делаем бизнес вместе», автором Трибуны.

— Наталья, начнем с самого простого: кто отвечает и ведет воинский учет в организации?

Отвечает руководитель организации, он может назначить приказом ответственного работника, который будет вести воинский учет. Число работников, осуществляющих воинский учет в компании, определяется с учетом следующих норм:

1 работник, выполняющий обязанности по совместительству, — при наличии на воинском учете менее 500 человек;

1 работник — при наличии на воинском учете от 500 до 2000 человек;

2 работника — при наличии на воинском учете от 2000 до 4000 человек;

1 освобожденный работник на каждые последующие 3000 человек, состоящих на воинском учете.

— Как посчитать, сколько организации надо работников, ответственных за ведение воинского учета?

Их число определяется, исходя из количества граждан, состоящих на ВУ, по состоянию на 31 декабря года, предшествующего отчетному. Если у вас их должно быть хотя бы два, то объединяйте в отдельное подразделение — военно-учетный стол. Перечень кандидатов, ответственных за воинский учет, рекомендую согласовать с военкоматом. Их увольнение и перемещение тоже лучше согласовать.

— Какие папки с документами должны быть у организации по теме воинского учета?

Таких папок должно быть несколько: приказы об организации воинского учета граждан, планы работы по ведению воинского учета, личные карточки по форме 10 на сотрудников, подлежащих воинскому учету, в бумажном и электронном виде, журнал проверок ведения воинского учета и бронирования граждан и папка с расписками в приеме от работников документов воинского учета.

Но одних папок с документами по воинскому учету мало. Кроме этого, для работников, ведущих воинский учет, нужны специально оборудованные помещения и железные шкафы, обеспечивающие сохранность документов по воинскому учету.

— Отчитываемся в военкомат. О чем надо сдавать отчеты и в какие сроки?

Подготовила для вас табличку, в которой вы наглядно все увидите.

Название отчетной формы Сроки сдачи Примечание и форма документа Форма 18. Карточка учета организации При постановке на учет, далее — ежегодно до 31 декабря Форма. План работ по воинскому учету и бронированию До 31 декабря предшествующего года Компании могут дополнять или сокращать форму в части бронирования, в том числе по рекомендациям военкомата Форма. Сведения при приеме на работу или увольнении В течение 5 дней с даты издания приказа Форма. Представляются на всех граждан, состоящих на ВУ или обязанных состоять на ВУ Сведения об изменении учетных данных работника В течение 5 дней с даты получения информации об изменениях П. 29 МР от 11.07.2017. Форма. Сверка сведений Не реже одного раза в год Карточки № 10. Для сверки данных составляется список работников, состоящих на ВУ. Сведения о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в следующем году По требованию, до 1 ноября В список в первую очередь включают работников, которым в следующем году исполнится 17 лет приложение 6 к Положению № 719 приложение 7 к Положению № 719 Списки работников 15- и 16-летнего возраста До 15 сентября при запросе военкомата Приложение 11 к МР от 11.07.2017. Дата направления уточняется в местном военкомате Сведения о гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете В течение 3 рабочих дней — при выявлении не состоящих на ВУ граждан; двух недель — по запросу военкомата П. 29 МР от 11.07.2017. Форма. Форма 6. Отчет о численности работающих и забронированных граждан, пребывающих в запасе Ежегодно, до 31 декабря Унифицированная форма не утверждена. Образец формы. Форма 19. Сведения об обеспеченности ресурсами До 31 декабря на период мобилизации или военного времени Сдается организациями, которые осуществляют бронирование. Бланк можно получить в местном военкомате.

— А кто и как будет выписывать новые штрафы за нарушения в сфере воинского учета?

Штрафовать за нарушения правил воинского учета будут военкоматы. Это право дано им ст. 23.11 КоАП. Сначала военкомы составляют протокол. В нем указывают время совершения нарушения, событие и статью. После дают его должностному лицу ознакомиться и подписать. Далее оригинал протокола в течение трех суток уходит в военкомат для рассмотрения. Там выносят определение о назначении времени и места рассмотрения дела, уведомляют компанию. И, наконец, военкомам составляет постановление о назначении административного наказания или о прекращении производства по делу. Копию постановления получает должностное лицо под подпись.

— Отчитываться в военкоматы о приеме или увольнении военнообязанных сотрудников нужно в новый срок — в течение пяти дней. Надо ли подавать такие отчеты по работникам, работающим по гражданско-правовым договорам?

Нет, не надо. Отправлять такие отчеты нужно только по сотрудникам, которые работают на основании трудовых договоров. Но у военкоматов может быть иное мнение по этому вопросу.

— То есть по самозанятым такие отчеты не отправлять?

Да, по самозанятым не нужно отчитываться.

— Насчет сроков сдачи отчетности. Что будет, если отчитаться всего на день позже, какой штраф грозит компании и должностному лицу?

Если это произошло по уважительной причине, то, возможно, у компании получится отбиться от штрафа. Но, я рекомендую, не нарушать отведенные сроки. Штрафы за непредставление отчетности, документов и невыполнение некоторых видов обязанностей организаций разные. Все они были недавно сильно повышены.

Например, штраф за непредставление в военкомат списков подлежащих постановке на воинский учет увеличили в 133 раза. Для этого внесли изменения в статью 21.1 КоАП. Суть: если в установленный срок не передали в военкомат списки граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, оштрафуют:

руководителя на 40-50 тысяч рублей (раньше было от 1 до 3 тыс. рублей),

юрлицо — от 350 до 400 тысяч рублей.

Таким образом, размер штрафа увеличен в 133 раза. Посмотреть основные штрафы можно в табличке.

Штрафы с 1 октября 2023 года

Состав правонарушения Штраф для руководителей или ответственных за учет Штраф для малых предприятий Штраф для средних и крупных организаций Законодательная база Не отправили список сотрудников, которые подлежат первоначальной постановке на воинский учет 40 000–50 000 руб. 175 000–200 000 руб. 350 000–400 000 руб. ст. 21.1 КоАП Сотруднику пришла повестка, а вы не сообщили о ней или не предоставили возможность сходить в военкомат 40 000–50 000 руб. 175 000–200 000 руб. 350 000–400 000 руб. ст. 21.2 КоАП Не предоставили своевременно или вообще не предоставили сведения для воинского учета 40 000–50 000 руб. — — ст. 21.4 КоАП Не обеспечили своевременную явку сотрудников на сборные пункты или в воинские части при мобилизации 60 000–80 000 руб. 200 000–250 000 руб. 400 000–500 000 руб. ч. 1 ст. 19.38 КоАП Не предоставили или не организовали поставку техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации 60 000–80 000 руб. 200 000–250 000 руб. 400 000–500 000 руб. ч. 2 ст. 19.38 КоАП Не представили иные сведения или информацию по воинскому учету, обязательные по закону. Например, документы о постановке компании на учет в военкомате 300–500 руб. — 3000–5000 руб. ст. 19.7 КоАП

— Работают ли смягчающие обстоятельства на практике, когда речь идет о воинском учете?

Закон только начал работать — не прошло и месяца с момента вступления его в силу. У входов в военкоматы в некоторых регионах стоят очереди. И попасть туда не просто. Поэтому говорить о статистике штрафов, практике смягчающих обстоятельств и тому подобном рано.

Об этом более подробно расскажет Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра на Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Мы пригласили опытных практиков, которые поделятся уникальной экспертизой, объяснят все на примерах и ответят на все вопросы.

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— Понятно, тогда подождем. А как вы думаете, усилят ли военкоматы контроль за работодателями?

У меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Хотелось бы, чтобы все те данные, которые нужны военкоматам для целей учета, брались из межведомственного обмена. Но это, полагаю, в ближайшие 3-4 года останется лишь пожеланием. Но, безусловно, военкоматы будут следить за тем, как организации ведут воинский учет.

— То есть расслабляться не стоит.У меня вопрос по смене юридического адреса. Надо ли сообщить об этом в военкомат?

Нет, не надо. Работодатель не обязан уведомлять военный комиссариат по предыдущему или новому адресу его местонахождения об изменении своего адреса.

— Как вы думаете стоит ли компаниям ожидать массовых штрафов? Хватит ли у военкоматов ресурсов на такой размах?

Тот, кто попадется, то есть сам придет, может быть оштрафован. Но в целом, ввиду того, что на данный момент у военкоматов порой и компьютеров нет, ожидать массовых штрафов не стоит, полагаю.

— Как компаниям и должностным лицам, ответственным за ведение воинского учета, максимально обезопасить себя от штрафов?

Читать первоисточники. К сожалению, количество неналоговых обязанностей у организаций таково, что только читать. Других вариантов и, тем более, волшебных таблеток у меня нет.

— К сожалению, у нас тоже. А можно компаниям плюнуть на все эти заморочки и передать ведение воинского учета на аутсорсинг? Хоть, одной головной болью будет меньше.

К сожалению, такой опции ни в профильном законе, ни в Постановлении Правительства, описывающем положение о воинском учете, нет. К тому же, мы выше уже говорили о том, что ответственным за ведение воинского учета назначается работник и его кандидатура согласовывается с военкоматом. С аутсорсинговой компанией можно заключить договор на консультации по этой неналоговой обязанности компании, однако передать ответственность за ведение воинского учета по такому договору не получится.

Если у вас остались какие-то вопросы по воинскому учету, вы можете отправить их в режиме онлайн в чате трансляции Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерк» 5 и 14 декабря.