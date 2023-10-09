Ожидать массовых штрафов от военкоматов пока не стоит. Интервью с Натальей Горячей

— Наталья, начнем с самого простого: кто отвечает и ведет воинский учет в организации?
Отвечает руководитель организации, он может назначить приказом ответственного работника, который будет вести воинский учет. Число работников, осуществляющих воинский учет в компании, определяется с учетом следующих норм:
1 работник, выполняющий обязанности по совместительству, — при наличии на воинском учете менее 500 человек;
1 работник — при наличии на воинском учете от 500 до 2000 человек;
2 работника — при наличии на воинском учете от 2000 до 4000 человек;
1 освобожденный работник на каждые последующие 3000 человек, состоящих на воинском учете.
— Как посчитать, сколько организации надо работников, ответственных за ведение воинского учета?
Их число определяется, исходя из количества граждан, состоящих на ВУ, по состоянию на 31 декабря года, предшествующего отчетному. Если у вас их должно быть хотя бы два, то объединяйте в отдельное подразделение — военно-учетный стол. Перечень кандидатов, ответственных за воинский учет, рекомендую согласовать с военкоматом. Их увольнение и перемещение тоже лучше согласовать.
— Какие папки с документами должны быть у организации по теме воинского учета?
Таких папок должно быть несколько: приказы об организации воинского учета граждан, планы работы по ведению воинского учета, личные карточки по форме 10 на сотрудников, подлежащих воинскому учету, в бумажном и электронном виде, журнал проверок ведения воинского учета и бронирования граждан и папка с расписками в приеме от работников документов воинского учета.
Но одних папок с документами по воинскому учету мало. Кроме этого, для работников, ведущих воинский учет, нужны специально оборудованные помещения и железные шкафы, обеспечивающие сохранность документов по воинскому учету.
— Отчитываемся в военкомат. О чем надо сдавать отчеты и в какие сроки?
Подготовила для вас табличку, в которой вы наглядно все увидите.
— А кто и как будет выписывать новые штрафы за нарушения в сфере воинского учета?
Штрафовать за нарушения правил воинского учета будут военкоматы. Это право дано им ст. 23.11 КоАП. Сначала военкомы составляют протокол. В нем указывают время совершения нарушения, событие и статью. После дают его должностному лицу ознакомиться и подписать. Далее оригинал протокола в течение трех суток уходит в военкомат для рассмотрения. Там выносят определение о назначении времени и места рассмотрения дела, уведомляют компанию. И, наконец, военкомам составляет постановление о назначении административного наказания или о прекращении производства по делу. Копию постановления получает должностное лицо под подпись.
— Отчитываться в военкоматы о приеме или увольнении военнообязанных сотрудников нужно в новый срок — в течение пяти дней. Надо ли подавать такие отчеты по работникам, работающим по гражданско-правовым договорам?
Нет, не надо. Отправлять такие отчеты нужно только по сотрудникам, которые работают на основании трудовых договоров. Но у военкоматов может быть иное мнение по этому вопросу.
— То есть по самозанятым такие отчеты не отправлять?
Да, по самозанятым не нужно отчитываться.
— Насчет сроков сдачи отчетности. Что будет, если отчитаться всего на день позже, какой штраф грозит компании и должностному лицу?
Если это произошло по уважительной причине, то, возможно, у компании получится отбиться от штрафа. Но, я рекомендую, не нарушать отведенные сроки. Штрафы за непредставление отчетности, документов и невыполнение некоторых видов обязанностей организаций разные. Все они были недавно сильно повышены.
Например, штраф за непредставление в военкомат списков подлежащих постановке на воинский учет увеличили в 133 раза. Для этого внесли изменения в статью 21.1 КоАП. Суть: если в установленный срок не передали в военкомат списки граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, оштрафуют:
руководителя на 40-50 тысяч рублей (раньше было от 1 до 3 тыс. рублей),
юрлицо — от 350 до 400 тысяч рублей.
Таким образом, размер штрафа увеличен в 133 раза. Посмотреть основные штрафы можно в табличке.
Штрафы с 1 октября 2023 года
— Работают ли смягчающие обстоятельства на практике, когда речь идет о воинском учете?
Закон только начал работать — не прошло и месяца с момента вступления его в силу. У входов в военкоматы в некоторых регионах стоят очереди. И попасть туда не просто. Поэтому говорить о статистике штрафов, практике смягчающих обстоятельств и тому подобном рано.
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— Понятно, тогда подождем. А как вы думаете, усилят ли военкоматы контроль за работодателями?
У меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Хотелось бы, чтобы все те данные, которые нужны военкоматам для целей учета, брались из межведомственного обмена. Но это, полагаю, в ближайшие 3-4 года останется лишь пожеланием. Но, безусловно, военкоматы будут следить за тем, как организации ведут воинский учет.
— То есть расслабляться не стоит.У меня вопрос по смене юридического адреса. Надо ли сообщить об этом в военкомат?
Нет, не надо. Работодатель не обязан уведомлять военный комиссариат по предыдущему или новому адресу его местонахождения об изменении своего адреса.
— Как вы думаете стоит ли компаниям ожидать массовых штрафов? Хватит ли у военкоматов ресурсов на такой размах?
Тот, кто попадется, то есть сам придет, может быть оштрафован. Но в целом, ввиду того, что на данный момент у военкоматов порой и компьютеров нет, ожидать массовых штрафов не стоит, полагаю.
— Как компаниям и должностным лицам, ответственным за ведение воинского учета, максимально обезопасить себя от штрафов?
Читать первоисточники. К сожалению, количество неналоговых обязанностей у организаций таково, что только читать. Других вариантов и, тем более, волшебных таблеток у меня нет.
— К сожалению, у нас тоже. А можно компаниям плюнуть на все эти заморочки и передать ведение воинского учета на аутсорсинг? Хоть, одной головной болью будет меньше.
К сожалению, такой опции ни в профильном законе, ни в Постановлении Правительства, описывающем положение о воинском учете, нет. К тому же, мы выше уже говорили о том, что ответственным за ведение воинского учета назначается работник и его кандидатура согласовывается с военкоматом. С аутсорсинговой компанией можно заключить договор на консультации по этой неналоговой обязанности компании, однако передать ответственность за ведение воинского учета по такому договору не получится.
Если у вас остались какие-то вопросы по воинскому учету, вы можете отправить их в режиме онлайн в чате трансляции Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерк» 5 и 14 декабря.
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