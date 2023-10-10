Какие ошибки бухгалтеры допускают в уведомлениях на взносы и НДФЛ

Это такие ошибки:
представляются не по всем КПП/ОКТМО или не за все периоды;
неверно указан КБК или ОКТМО;
неверный период.
Отметим, что есть таблица соответствия КБК и кодов периода. Они приведена в проекте с контрольными соотношениями по уведомлениям.
В УФНС по Амурской области отметили, что представлять уведомление по НДФЛ после каждой выплаты дохода работникам нет необходимости, так как это приведет к неверному отражению начислений и распределению сальдо с ЕНС.
Налоговики приводят такой пример:
23 сентября выплачена зарплата, удержан НДФЛ 100 тыс. рублей.
5 октября выплачены отпускные, НДФЛ 15 тыс. рублей.
15 октября выплачен аванс, НДФЛ – 90 тыс. рублей.
В данном случае не позднее 25 октября нужно сдать одно уведомление с отражением общей суммы налога за период – 205 тыс. рублей. (100 + 15 + 90).
Если будет представлено три уведомления отдельно на каждую сумму налога, в налоговом обязательстве будет отражена последняя сумма 90 тыс. вместо 205 тыс. Это неправильно.
Кстати, налоговики в данном примере не учли права на сдачу двух уведомлений по НДФЛ
Если вы решили сдавать 2 уведомления, то будет так:
уведомление №1 (до 12.10) на сумму 115 тыс. рублей;
уведомление №2 (до 25.10) на сумму 205 тыс. рублей.
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