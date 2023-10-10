Какие ошибки бухгалтеры допускают в уведомлениях на взносы и НДФЛ

Ежемесячно до 25 числа надо сдавать уведомления по ЕНП. Три самых частых ошибки в уведомлениях назвали налоговики.

Это такие ошибки:

представляются не по всем КПП/ОКТМО или не за все периоды;

неверно указан КБК или ОКТМО;

неверный период.

Отметим, что есть таблица соответствия КБК и кодов периода. Они приведена в проекте с контрольными соотношениями по уведомлениям.

В УФНС по Амурской области отметили, что представлять уведомление по НДФЛ после каждой выплаты дохода работникам нет необходимости, так как это приведет к неверному отражению начислений и распределению сальдо с ЕНС.

Налоговики приводят такой пример:

23 сентября выплачена зарплата, удержан НДФЛ 100 тыс. рублей.

5 октября выплачены отпускные, НДФЛ 15 тыс. рублей.

15 октября выплачен аванс, НДФЛ – 90 тыс. рублей.

В данном случае не позднее 25 октября нужно сдать одно уведомление с отражением общей суммы налога за период – 205 тыс. рублей. (100 + 15 + 90).

Если будет представлено три уведомления отдельно на каждую сумму налога, в налоговом обязательстве будет отражена последняя сумма 90 тыс. вместо 205 тыс. Это неправильно.

Кстати, налоговики в данном примере не учли права на сдачу двух уведомлений по НДФЛ

Если вы решили сдавать 2 уведомления, то будет так: