Самозанятые имеют право на вычет по НПД

Считают вычет так:
для доходов от физлиц по ставке 4% вычет дают в сумме 1% от дохода;
для доходов от юрлиц и ИП по ставке 6% вычет дают в сумме 2% от дохода.
Об этом напоминает Минфин в письме от 02.10.2023 № 03-11-11/93493.
Пример
Самозанятый получил 20 000 руб. от физлиц и 50 000 руб. от юрлиц.
Его доход с учетом вычета составит:
Заказчики-физлица
Заказчики-юрлица
Итого
Доход
20 000
50 000
70 000
Налог
20 000 х 4% = 800
50 000 х 6% = 3 000
3 800
Вычет
20 000 х 1% = 200
50 000 х 2% =1 000
1 200
Итого налог к уплате
800 – 200 = 600
3 000 – 1 000 = 2 000
2 600
Срок использования налогового вычета не ограничен.
Уменьшение НПД на налоговый вычет ФНС делает самостоятельно. Никаких заявлений сдавать не надо.
Комментарии2
Елена Б.КадровикСамозанятая
Какая прелесть.
Это автоматически будет применяться к уже действующим, в без заявительном порядке?
Нет, этот вычет предоставляется ОДИН раз с момента регистрации. И налоговая действительно при расчете налога учитывает этот вычет автоматически, пока он не израсходуется.