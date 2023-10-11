Рекламу российских виноделен разрешат размещать на билбордах

В России будет разрешена реклама винодельческих хозяйств, районов и зон выращивания винограда и производства вина – но только в случае, если она будет размещаться на билбордах.

Как утверждают авторы законопроекта, его принятие должно создать благоприятные условия для развития виноградарства и виноделия в России и формирования культуры потребления вина в стране. Какие поправки в закон «О рекламе» поддержало правительство, выяснили «Известия».

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму еще в феврале 2022 года. Изначально он предполагал разрешение на рекламу конкретных марок вина. Но такую норму правительство не одобрило — «в целях защиты жизни и здоровья граждан».

Сейчас реклама алкогольных напитков в России практически полностью запрещена. При этом вино местного производства можно рекламировать в газетах и журналах (кроме первой и последней страницы), на ресторанных и пищевых выставках, а также на телевидении и радио в ночное время.