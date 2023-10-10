За 2023 год надо будет сдавать новую форму 3-НДФЛ

Об этом рассказывает ФНС на своем сайте.
Изменения такие:
в приложение №5 внесены изменения по стандартным вычетам на ребенка или подопечного, признанного судом недееспособным, вне зависимости от его возраста;
в приложение № 6 внесены изменения касательно продажи имущественных прав, в том числе, цифровых;
в приложении № 7 убраны коды, связанные с убытками прошлых лет по операциям с производными финансовыми инструментами, учитываемыми на индивидуальном счете (код 34-36), а также добавлены новые коды по операциям с цифровыми финансовыми активами и облигациям (код 37-38).
Про частые ошибки налогоплательщиков в декларации 3-НДФЛ читайте тут.
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