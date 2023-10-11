👆 Когда по сотрудникам-иностранцам надо сдавать новую форму РСВ, а когда – старую

ФНС поясняет, что с 02.10.2023 организации, которые производят выплаты физлицам, подлежащим по международным договорам отдельным видам обязательного соцстрахования, должны подавать РСВ по рекомендуемой форме (из письма ФНС от 26.09.2023 № БС-4-11/12322@).
Физлица с отдельными видами страхования это:
граждане Китая (см. письма Минфина от 29.06.2023 № 03-15-05/60714, от 30.01.2023 № 03-15-06/7040);
граждане Вьетнама;
некоторые сотрудники руководящих органов ЕАЭС (см. письмо Минтруда от 12.12.2022 № 17-4/10/П-9145).
Таким образом, если ваши сотрудники-иностранцы не из Китая или Вьетнама, то вы должны отчитываться по действующей сейчас форме РСВ, а не той, что рекомендована письмом ФНС.
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