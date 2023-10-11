👆 Когда по сотрудникам-иностранцам надо сдавать новую форму РСВ, а когда – старую

Если у вас есть сотрудники «с частичными взносами», нужно сдавать новую РСВ, если таких сотрудников нет – старую.

ФНС поясняет, что с 02.10.2023 организации, которые производят выплаты физлицам, подлежащим по международным договорам отдельным видам обязательного соцстрахования, должны подавать РСВ по рекомендуемой форме (из письма ФНС от 26.09.2023 № БС-4-11/12322@).

Таким образом, если ваши сотрудники-иностранцы не из Китая или Вьетнама, то вы должны отчитываться по действующей сейчас форме РСВ, а не той, что рекомендована письмом ФНС.