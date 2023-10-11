МРОТ в 2024 году повысят до 19 242 рублей

В Госдуме поддержали проект увеличения минимального размера оплаты труда. В 2024 году его размер предлагают увеличить до 19 242 рублей.

Сейчас МРОТ в России составляет 16 242 рубля. В случае принятия законопроекта он вырастет на 18,5 процента и составит 19 242 руб. Принять инициативу в первом чтении рекомендовал Комитет Госдумы по труду, пишет ТАСС.

Как отмечали авторы инициативы, ее принятие будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,8 млн работников.

В кабмине напомнили, что в послании президента Федеральному собранию было дано поручение обеспечить с 1 января 2024 года дополнительное повышение МРОТ на 10%.

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