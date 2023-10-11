ФСБ: мошенники пытаются получить личные данные врачей и учителей

От руководителей государственных организаций злоумышленники начали требовать анкетные данные сотрудников и информацию об их зарплатах.

Мошенники выдают себя за сотрудников правоохранительных органов, чтобы узнать анкетные данные и сведения о доходах врачей и учителей. Об этом пишут «РИА Новости».

С подменных номеров и фейковых аккаунтов в социальных сетях злоумышленники связываются с руководителями госучреждений и запрашивают личные данные сотрудников.

Фиксируется увеличение попыток мошенничества, направленных на получение персональных данных сотрудников медицинских, образовательных и других государственных учреждений, а также иной конфиденциальной информации об их деятельности, — сообщили в УФСБ России по городу Москве и Московской области.

Сотрудники ФСБ напомнили, что они не используют для получения служебной информации социальные сети.

Если кто-то позвонил от имени правоохранительных органов, то лучше всего связаться с дежурной службой доверия ФСБ или сообщить по номеру 112.