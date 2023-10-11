Минцифры продлит эксперимент по входу в соцсети через «Госуслуги»

Эксперимент продлят, чтобы собрать нужное количество данных для оценки. За время работы проекта с помощью ЕСИА на сайтах авторизовались 5 млн человек.

До 31 декабря 2024 года может продлиться эксперимент по авторизации пользователей в социальных сетях и на других сайтах через «Госуслуги». Об этом сказано на портале правовых актов.

За два года с начала проекта к эксперименту присоединились «Яндекс», «ВКонтакте», Mail.ru, hh.ru, Avito, Ozon, Wildberries и другие.

На эти сайты с помощью аккаунта ЕСИА вошли около 9 млн раз больше 5 млн пользователей.

Минцифры собираются продлить проект, чтобы собрать достаточное количество данных.

Эксперимент с авторизацией через портал «Госуслуг» начался 1 апреля 2021 года. Тогда Минцифры собирались сделать так, чтобы пользователи могли подписывать договоры в интернете через логин и пароль от ЕСИА.

Сотрудничество с коммерческими площадками позволит получать государственные услуги сразу в социальных сетях или в банковских приложениях.