С 28 октября вход на портал «Госуслуги» будет с дополнительным подтверждением

Двухфакторная аутентификация на сайте «Госуслуг» становится обязательной. Об этом сказано в телеграм-канале Минцифры.
Дополнительное подтверждение входа на портал нужно для того, чтобы повысить безопасность и лучше защитить персональные данные.
С 28 октября 2023 года пользователи смогут один раз войти в аккаунт старым способом, чтобы уточнить данные и выбрать дополнительный способ идентификации. Например, код из СМС, одноразовый код из специального приложения (ТОТР) или вход по биометрии.
У тех, кто не установит второй фактор в этот визит, при следующем входе в аккаунт появится баннер с вариантами защиты. Пока не будет выбран один из них, воспользоваться Госуслугами не получится. Впоследствии можно будет изменить свой выбор в разделе «Безопасность», — говорится в сообщении.
Сейчас второй фактор защиты подключили более 41 млн человек.
Минцифры отдельно просит проверить актуальность прикрепленного номера, поскольку на него будет приходить проверочный код.
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