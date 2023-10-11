С 28 октября вход на портал «Госуслуги» будет с дополнительным подтверждением

На сайт «Госуслуг» можно один раз войти старым способом для того, чтобы выбрать второй фактор защиты. Если его не установить, то пользоваться услугами будет невозможно.

Двухфакторная аутентификация на сайте «Госуслуг» становится обязательной. Об этом сказано в телеграм-канале Минцифры.

Дополнительное подтверждение входа на портал нужно для того, чтобы повысить безопасность и лучше защитить персональные данные.

С 28 октября 2023 года пользователи смогут один раз войти в аккаунт старым способом, чтобы уточнить данные и выбрать дополнительный способ идентификации. Например, код из СМС, одноразовый код из специального приложения (ТОТР) или вход по биометрии.

У тех, кто не установит второй фактор в этот визит, при следующем входе в аккаунт появится баннер с вариантами защиты. Пока не будет выбран один из них, воспользоваться Госуслугами не получится. Впоследствии можно будет изменить свой выбор в разделе «Безопасность», — говорится в сообщении.

Сейчас второй фактор защиты подключили более 41 млн человек.

Минцифры отдельно просит проверить актуальность прикрепленного номера, поскольку на него будет приходить проверочный код.