Суд удовлетворил 60% заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности

В первом полугодии судьи вынесли 1 949 решений о взыскании задолженностей с другого обязанного лица, если основной должник не может внести средства.

За первые шесть месяцев 2023 года суды удовлетворили 60% заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на руководителя группы практики банкротства и антикризисной защиты бизнеса «Пепеляев Групп» Леонида Баркова.

В первом полугодии судьи рассмотрели 3 240 таких заявлений, из которых 1 949 были удовлетворены.

Привлекает внимание огромное количество удовлетворяемых заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности… Учитывая то, насколько суровой является субсидиарная ответственность, от которой невозможно освободиться, важно понимать, какие есть возможности для защиты у контролирующих лиц, — сказал Леонид Барков.

В 2022 году суды удовлетворяли 59,5% заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности.