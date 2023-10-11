Банки потеряют 8-10% чистой прибыли после запуска цифрового рубля

Комиссионные доходы банков станут на 95 млрд рублей меньше из-за внедрения цифрового рубля. Потери можно компенсировать за счет запуска новых банковских продуктов.

Цифровой рубль лишит банки комиссионных доходов от обработки платежей по банковским картам. Потери оценивают в 45-95 млрд рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на обзор Национального рейтингового агентства (НРА).

С 2027 года банки потеряют около 8-10% совокупной чистой прибыли. Кредитные организации смогут это компенсировать за счет запуска новых продуктов, смарт-контрактов и кэшбеков от розничных продавцов.

Новые технологии позволят не только сохранить комиссионные доходы, но и в будущем увеличить их.

Запуск цифрового рубля сейчас идет постепенно, поэтому у банков есть время подготовиться. Директор НРА Сергей Гущин считает, что пока у клиентов не появится доверие к новой валюте, банковский сектор продолжит находиться в безопасности.