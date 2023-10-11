Сальдо ЕНС

Уплаченный налог на имущество физлиц до 1 декабря будет числиться в отложенной переплате

Срок уплаты имущественных налогов физлиц – 1 декабря, но некоторые уплатили их раньше. Однако в личном кабинете данные об этих налогах не исчезают. Это нормально.
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Люди беспокоятся, что оплата прошла еще в сентябре, но в личном кабинете она до сих пор висит как отложенный платеж. ФНС в своем Telegram-чате успокаивает – деньги пришли в сентябре, а распределятся в счет уплаты налога они 1 декабря.

То есть, сейчас у тех физлиц, кто пока не уплатил налоги, они числится в предстоящих платежах, а у тех, кто уже уплатил – в предстоящих платежах и отложенной переплате.

Напомним, информация в разделе предстоящих платежей – справочная. В этом разделе ЛК указана сумма ближайшего платежа и его срок. В данном случае это платеж до 01.12.2023. Об этом мы рассказывали здесь.

Что касается тех физлиц, которые являются ИП, то у них в отложенной переплате находятся эти налоги, даже если ИП их не оплачивал. Туда перевели деньги из сальдо ЕНС, которое ИП, например, берег для уплаты фиксированных взносов.

1 декабря ФНС автоматически «схлопнет» отложенную переплату и предстоящие платежки по имущественным налогам.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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