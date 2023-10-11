Мошенничество по возмещению НДС могут вынести из общеуголовного состава преступлений

«Деловая Россия» предлагает пересмотреть подход к учету «предпринимательских» составов преступления, расширить их список для обеспечения процессуальных гарантий бизнеса в случаях нарушений в части уплаты НДС и при работе по госконтрактам и уточнить статью о создании ОПС, пишет «Коммерсантъ».

Например, бизнесмены хотят, чтобы в УК был выделен специальный состав преступлений для мошенничества при возмещении НДС. Сейчас они проходят по общеуголовным частям ст. 159 УК. Это значит, что бизнесмена могут заключить под стражу и не соблюдать сроки возврата изъятого имущества, что создает риски банкротства.

Поэтому «Деловая Россия» предлагает выделить в УК специальный состав для мошенничества при возмещении НДС.

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