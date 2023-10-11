Председатель Госдумы: сотрудники МВД не должны злоупотреблять проверками бизнеса

Органы внутренних дел должны дать предпринимателям «спокойно работать» и не беспокоить бизнес лишними проверками.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к МВД и Генеральной прокуратуре с просьбой дать бизнесу «спокойно работать» и не злоупотреблять проверками. Об этом сказано на сайте Думы.

Займитесь преступностью, поддерживайте общественную безопасность. А что касается бизнеса, дайте им спокойно работать. То, что говорит президент: выполняйте его поручения и контролируйте эти сферы, — сказал Вячеслав Володин.

Помощник президента Максим Орешкин рассказал о планах принять законопроект, который освободит бизнес от административной ответственности по ряду нарушений.

В последние годы число МСП увеличилось на 400 тыс. предприятий. Малым бизнесом занимаются около 30 млн человек с учетом самозанятых. Это почти 40% трудоспособного населения страны.

Недавно мы писали, что мораторий на проверки отменили для магазинов, где торгуют вейпами и кальянами.