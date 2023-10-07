Магазины вейпов и кальянов теперь будут проверять. Мораторий для них отменили

В первую очередь надзорные органы будут следить, чтобы продавцы не отпускали несовершеннолетним вейпы и электронные сигареты, даже если в них нет никотина.

Правительство после обращения депутатов Госдумы отменило мораторий на проверки магазинов кальянов и вейпов до 1 января 2025 года. Об этом в своем телеграм-канале написал глава комитета по молодежной политике Артем Метелев.

За этим последуют массовые проверки точек продажи вейпов на соблюдение законодательства. Никаких ограничений для надзорных органов больше нет, — говорится в сообщении.

1 июня 2023 года начал действовать закон о запрете продавать несовершеннолетним вейпы и электронные сигареты, в том числе без никотина.

Также была запрещена дистанционная продажа устройств для курения, их можно купить только в магазинах и павильонах.

В декабре 2022 года власти продлили мораторий на проверки бизнеса до 1 января 2025 года. Контрольные органы применяют к предпринимателям риск-ориентированный подход и проверяют только те компании, которые допустили серьезные нарушения.