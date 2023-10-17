Вычет по НДС идет по счету-фактуре, даже если он рублях, а оплата в иностранной валюте

Компания-покупатель, оплатившая за товар в валюте и получившая счет-фактуру в рублях, не должна высчитывать НДС для вычета. Он уже есть в счете-фактуре.

Российская компания оплатила иностранной фирме, стоящей на налоговом учет в РФ, предоплату за товары в иностранной валюте. Затем при получении товаров была выдана счет-фактура в рублях.

Как пересчитывать валюту в рубли для вычета, ведь на день оплаты и день отгрузки разный курс? В ситуации разбирался Минфин в письме от 04.08.2023 № 03-07-08/73264.

Налоговые вычеты производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцом.

Таким образом, если расчеты за товары идут в иностранной валюте, а счета-фактуры составляются продавцами в российских рублях, к вычету принимаются суммы НДС, указанные в таких счетах-фактурах.