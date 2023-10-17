Когда при оплате медицинских услуг для работников не надо платить НДФЛ и страховые взносы

Об этом сообщает Минфин в письме от 28.07.2023 № 03-03-06/1/71092.
Что касается НДФЛ, то согласно п. 10 ст. 217 НК суммы, уплаченные работодателями за оказание медицинских услуг своим работникам и оставшиеся в распоряжении работодателей после уплаты налога на прибыль, не облагаются НДФЛ.
При этом оплата от работодателя может идти разными способами:
по безналу медицинской клинике;
наличными работнику;
по безналу работнику.
Страховых взносов не будет, если оплата идет медицинской организации по договору, заключенному на срок не менее 1 года.
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