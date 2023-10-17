Когда при оплате медицинских услуг для работников не надо платить НДФЛ и страховые взносы

Компания может включить в расходы оплату медицинских услуг в пользу работников, если договор с медицинским центром заключен на срок не менее 1 года.

Об этом сообщает Минфин в письме от 28.07.2023 № 03-03-06/1/71092.

Что касается НДФЛ, то согласно п. 10 ст. 217 НК суммы, уплаченные работодателями за оказание медицинских услуг своим работникам и оставшиеся в распоряжении работодателей после уплаты налога на прибыль, не облагаются НДФЛ.

При этом оплата от работодателя может идти разными способами:

по безналу медицинской клинике;

наличными работнику;

по безналу работнику.

Страховых взносов не будет, если оплата идет медицинской организации по договору, заключенному на срок не менее 1 года.