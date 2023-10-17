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Банки

Сбербанк открыл первый офис в Симферополе

Жители Симферополя получат доступ ко всем банковским услугам «Сбера» для розничных и корпоративных клиентов.
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25 октября «Сбер» открыл первый офис в Симферополе. Об этом узнал «ТАСС».

Отделение банка располагается на первом этаже торгово-офисного центра «Гудзон».

Клиенты смогут получить доступ к основным продуктам Сбербанка: взять кредит, ипотеку, оформить дебетовую или кредитную карту, открыть вклад.

Корпоративным клиентам доступна регистрация бизнеса, открытие расчетного счета, оформление кредита и депозита и многое другое. В отделении оборудованы детская игровая локация и зона устройств самообслуживания, — сказано в сообщении банка.

Сейчас в Крыму работают четыре отделения Сбербанка, которые обслуживают розничных и корпоративных клиентов, а также три специальных офиса для юридических лиц.

Офисы банка в Ялте, Севастополе и в Керчи каждый день посещает больше 1,5 тыс. человек.

Комментарии

4
  • Логотип Бабака Кавайка
    Бабака Кавайка Вчера в 15:55

    Долго же Сбер собирался в Крым, ой долго.... Когда на полуостров придут РЖД, Почта России, Тинкофф, Альф-Банк, МТС, Билайн, Вкусно и точка..? Они что - не признают Крым российским?

    • Логотип VadimBA
      VadimBA Вчера в 16:05

      Они что - не признают Крым российским?

      Они еще не под санкциями. Либо питают надежды на то, что смогут как-то избавиться от санкций.

      • Логотип Buh Lo
        Buh Lo
        Вчера в 16:26

        Светлана Вейс

        Вкусно и точка ответил журналистам, что не заходят из-за логистики. Проблемы с доставкой сырья. Остальные, действительно, боятся санкций. Не смотря на то, что вся Россия сейчас под санкциями, самые жесткие на новых территориях. Мы даже валютный контракт с дружественными странами заключить не можем, максимум Беларусь и Казахстан в рублях... остальное через фирмы-прокладки с ИНН и адресом регистрации, отличающимся от Крымских.

  • Логотип blaster42
    blaster42 15 часов назад

    Goga Basishvili

    Видимо, Сберу уже нечего больше терять.

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