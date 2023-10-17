Сбербанк открыл первый офис в Симферополе

Жители Симферополя получат доступ ко всем банковским услугам «Сбера» для розничных и корпоративных клиентов.

25 октября «Сбер» открыл первый офис в Симферополе. Об этом узнал «ТАСС».

Отделение банка располагается на первом этаже торгово-офисного центра «Гудзон».

Клиенты смогут получить доступ к основным продуктам Сбербанка: взять кредит, ипотеку, оформить дебетовую или кредитную карту, открыть вклад.

Корпоративным клиентам доступна регистрация бизнеса, открытие расчетного счета, оформление кредита и депозита и многое другое. В отделении оборудованы детская игровая локация и зона устройств самообслуживания, — сказано в сообщении банка.

Сейчас в Крыму работают четыре отделения Сбербанка, которые обслуживают розничных и корпоративных клиентов, а также три специальных офиса для юридических лиц.

Офисы банка в Ялте, Севастополе и в Керчи каждый день посещает больше 1,5 тыс. человек.