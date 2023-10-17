Применять УСН в 2024 году смогут больше компаний

Лимиты дохода для УСН указаны в Налоговом кодексе, но они ежегодно индексируются на коэффициент-дефлятор.
В 2023 году коэффициент составляет 1,257 и лимиты такие:
188,55 млн рублей (150 млн руб. х 1,257) — для применения УСН по обычным ставкам (до 6% на УСН «доходы» и до 15% на УСН «доходы минус расходы»);
251,4 млн рублей (200 млн руб. х 1,257) — для применения УСН по повышенным ставкам (8% на УСН «доходы» и 20% на УСН «доходы минус расходы»);
141,41 млн рублей (112,5 млн руб. х 1,257) — для права перехода на УСН.
С 2024 года для УСН установят коэффициент-дефлятор в размере 1,329, а значит упрощенный режим налогообложения смогут применять больше организаций.
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