Применять УСН в 2024 году смогут больше компаний

Для УСН на 2024 год установят коэффициент-дефлятор в размере 1,329. А это значит, что повысятся лимиты для применения спецрежима.

Лимиты дохода для УСН указаны в Налоговом кодексе, но они ежегодно индексируются на коэффициент-дефлятор.

В 2023 году коэффициент составляет 1,257 и лимиты такие:

188,55 млн рублей (150 млн руб. х 1,257) — для применения УСН по обычным ставкам (до 6% на УСН «доходы» и до 15% на УСН «доходы минус расходы»);

251,4 млн рублей (200 млн руб. х 1,257) — для применения УСН по повышенным ставкам (8% на УСН «доходы» и 20% на УСН «доходы минус расходы»);

141,41 млн рублей (112,5 млн руб. х 1,257) — для права перехода на УСН.

С 2024 года для УСН установят коэффициент-дефлятор в размере 1,329, а значит упрощенный режим налогообложения смогут применять больше организаций.

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