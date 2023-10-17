Когда необходимо провести анализ финансово-хозяйственной деятельности

Все собственники бизнеса заинтересованы в том, чтобы предприятие успешно развивалось и приносило прибыль. Чтобы достичь этой цели, необходимо иметь экономически обоснованное управление деятельностью компании, которое базируется на всестороннем финансовом анализе.

Задачами финансового анализа являются оценка информации, содержащейся в отчетности, которая послужит основой для принятия взвешенных управленческих решений в области развития компании, усиления конкурентоспособности, привлечения инвестиций и заемных средств, оценки партнеров, а также определения эффективности использования материальных, трудовых и производственных ресурсов.

Мы рекомендуем провести анализ финансового состояния компании в следующих случаях:

при снижении выручки, прибыли предприятия;

при возможности возникновения угрозы банкротства;

при непредвиденной динамике роста затрат;

при планировании выхода на новые рынки и выпуска нового продукта;

при внесении изменений в производственную, сбытовую политику, организационную структуру компании;

для обоснования кредитоспособности для привлечения финансирования;

при принятии решения о совершении крупной сделки.

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