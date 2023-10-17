Когда необходимо провести анализ финансово-хозяйственной деятельности

Задачами финансового анализа являются оценка информации, содержащейся в отчетности, которая послужит основой для принятия взвешенных управленческих решений в области развития компании, усиления конкурентоспособности, привлечения инвестиций и заемных средств, оценки партнеров, а также определения эффективности использования материальных, трудовых и производственных ресурсов.
Мы рекомендуем провести анализ финансового состояния компании в следующих случаях:
при снижении выручки, прибыли предприятия;
при возможности возникновения угрозы банкротства;
при непредвиденной динамике роста затрат;
при планировании выхода на новые рынки и выпуска нового продукта;
при внесении изменений в производственную, сбытовую политику, организационную структуру компании;
для обоснования кредитоспособности для привлечения финансирования;
при принятии решения о совершении крупной сделки.
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Комментарии3
Владислав Савушкин
Позанудствую немного🤓
В случае, когда существует возможность возникновения банкротства, фин.анализ уже может оказаться и не нужен😕
Его, анализ, и проводят для того, чтобы спрогнозировать на сколько хозяйствующий субъект подвержен этому пагубному явлению.
Z-счетАльтмана, формула Зайцевой и другие факторные модели🚀
Но повторюсь, возможно, занудствую и не понял формулировку🤓
В любом случае считаю, что навыки фин.анализа - это крайне востребованный skill😎
Татьяна
Вы правы, тоже показалось, что поздно пить боржоми, когда почки отвалились.
Владислав Савушкин
Практика, опыт и насмотренность привели меня к выводу, что, если мы (люди в бизнесе, да и не только в нем), будем делать больше "ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ...", а не "в случае...", то у нас по списку:
1. Повысится качество специалистов🤓
2. Будет развиваться и совершенствоваться культура управления бизнесом😎
Последнюю я и культивирую🚀
В том числе на страницах этого портала😉