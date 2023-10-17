Банки в Казахстане перестанут выдавать карты иностранцам без временной регистрации или ВНЖ

Получить банковскую карту будет можно только при личном визите в банк и на основании документов, которые подтвердят цель пребывания в Казахстане.

Национальный банк Казахстана собирается ужесточить правила выдачи банковских карт нерезидентам страны. Об этом сказано в постановлении регулятора.

Выпуск платежной карточки осуществляется при условии представления разрешения на временное проживание в Республике Казахстан или разрешения на постоянное проживание, — говорится в документе.

По новым правилам, банковские карты будут выдавать при личном присутствии человека и на основании документов, которые могут обосновать причины пребывания в Казахстане. Например, трудовой договор, договор об обучении или вид на жительство (ВНЖ).

Постановление Национального банка будут обсуждать до 9 ноября 2023 года.