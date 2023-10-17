«Лукойл» планирует выплатить дивиденды в размере 447 рублей за акцию

Инвесторы, которые имеют право на получение выплат, будут определены 17 декабря.

Совет директоров компании «Лукойл» по результатам девяти месяцев 2023 года рекомендовал выплатить инвесторам 477 рублей за акцию. Об этом сказано на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Дата, на которую определяются лица с правом на получение выплат, — 17 декабря 2023 года.

Окончательное решение о выплате дивидендов будет принято на годовом собрании акционеров 5 декабря 2023 года.

Стоимость акций компании «Лукойл» на Мосбирже упала на 2%. Ценные бумаги в 15:15 мск торговались за 7 292,5 рубля.

По итогам 2022 года компания выплатила дивидендов на 177,37 млрд рублей. Инвесторы получили по 438 рублей за акцию без учета промежуточных выплат, которые составили еще 256 рублей на одну ценную бумагу.