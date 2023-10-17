У новой формы ЕФС-1 будет новый электронный формат

Ранее СФР публиковал проект новой формы ЕФС-1. Теперь к ней разработали электронный формат.

Проект опубликован на федеральном портале.

Что поменяется в форме ЕФС-1, мы подробно разбирали здесь.

В частности, будут новые коды для срочных и бессрочных трудовых договоров, для совместителей, для договоров ГПХ, для дистанционщиков и поставочников. Для раздела 2.1 (вместо 4-ФСС) пропишут порядок отражения данных для случая, когда отчет сдан с неправильным тарифом.

Надо будет сдавать промежуточный отчет (вместо СЗВ-СТАЖ) на сотрудников, которые ушли на больничный.

Все основания сдачи формы отражены в формате:

В проекте приведены условия, которые должны соблюдаться при проверке отчета.

В частности, если вид мероприятия принимает значение «УВОЛЬНЕНИЕ», то обязательно должен быть указан код причины увольнения из классификатора.

Дата документа-основания (например, приказа) не может быть позже даты заполнения отчета.

Дата внедрения новой формы ЕФС-1 пока неизвестна. Действующий бланк ЕФС-1 – здесь.