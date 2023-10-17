По какой ставке НДФЛ облагаются доходы нерезидентов: таблица

Доход налогового нерезидента РФ
Ставка НДФЛ
общий случай
30%
от дивидендов от долевого участия в деятельности российских организаций и выплат
15%
от трудовой деятельности, некоторыми категориями иностранных граждан (иностранцы на патенте)
13% и 15%
от трудовой деятельности в качестве ВКС
13% и 15%
от трудовой деятельности участниками госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников
13% и 15%
от трудовой деятельности иностранными гражданами или лицами без гражданства, признанными беженцами или получившими временное убежище на территории РФ
13% и 15%
от исполнения трудовых обязанностей членами экипажей судов, плавающих под флагом РФ
13% и 15%
от процентов по вкладам в российских банках
13% и 15%
от дивидендов по акциям международных холдинговых компаний, которые являются публичными компаниями
5%
Что касается дивидендов, то по ним ставка 15% не зависит от размера дохода. Дивиденды до 5 млн и свыше 5 млн рублей облагаются по ставке 15%. Это разъяснял Минфин в письме от 18.09.2023 № 03-04-06/88737.
То, что зарплата иностранцев-ВКС облагается по ставке 13% (и 15%), даже если они нерезиденты, Минфин разъяснял в письме от 05.07.2023 № 03-15-06/62560. Речь идет именно о зарплате. Другие доходы ВКС облагаются по ставке 30%.
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