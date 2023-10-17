По какой ставке НДФЛ облагаются доходы нерезидентов: таблица

В общем случае доходы нерезидентов облагаются НДФЛ по ставке 30%. Но есть ряд исключений. Смотрите их в таблице.

Доход налогового нерезидента РФ Ставка НДФЛ общий случай 30% от дивидендов от долевого участия в деятельности российских организаций и выплат 15% от трудовой деятельности, некоторыми категориями иностранных граждан (иностранцы на патенте) 13% и 15% от трудовой деятельности в качестве ВКС 13% и 15% от трудовой деятельности участниками госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников 13% и 15% от трудовой деятельности иностранными гражданами или лицами без гражданства, признанными беженцами или получившими временное убежище на территории РФ 13% и 15% от исполнения трудовых обязанностей членами экипажей судов, плавающих под флагом РФ 13% и 15% от процентов по вкладам в российских банках 13% и 15% от дивидендов по акциям международных холдинговых компаний, которые являются публичными компаниями 5%

Что касается дивидендов, то по ним ставка 15% не зависит от размера дохода. Дивиденды до 5 млн и свыше 5 млн рублей облагаются по ставке 15%. Это разъяснял Минфин в письме от 18.09.2023 № 03-04-06/88737.

То, что зарплата иностранцев-ВКС облагается по ставке 13% (и 15%), даже если они нерезиденты, Минфин разъяснял в письме от 05.07.2023 № 03-15-06/62560. Речь идет именно о зарплате. Другие доходы ВКС облагаются по ставке 30%.