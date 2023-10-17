Райффайзенбанк разрешил переводить больше 30 тысяч евро в 41 страну

Банк-корреспонденты 41 страны изменили требования, теперь клиенты Райффайзенбанка могут каждый месяц отправлять туда больше 30 тысяч евро. Для денежных переводов европейской валюты в другие страны сохраняются прежние ограничения.

С 1 ноября клиенты Райффайзенбанка смогут переводить больше 30 тыс. евро в месяц в 41 страну. Об этом сказано в телеграм-канале банка.

Изменения связаны с новыми требованиям банков-корреспондентов и затрагивают только физических лиц.

В другие страны, в отношении которых ранее не были установлены ограничения на переводы, можно перевести до 30 тыс. евро в календарный месяц. Минимальная сумма за один перевод —20 тыс. евро. Лимит на месяц общий для всех переводов, а не для каждой отдельной страны. Ограничений на входящие переводы в евро нет, — говорится в сообщении.

Переводить больше 30 тыс. евро ежемесячно можно в Германию, Турцию, Люксембург, Испанию, Бельгию, Швейцарию, Нидерланды, Италию, Австрию, Сербию, Великобританию, Польшу, Францию, Ирландию, на Кипр, в Чехию, Португалию, Латвию, Венгрию, Болгарию, Монако, Словакию, Финляндию, Грецию, Данию, Хорватию, Эстонию, Исландию, Черногорию, Словению, Мальту, Лихтенштейн, Литву, Румынию, Андорру, Норвегию, Северную Македонию, Боснию и Герцеговину, Албанию, Сан-Марино и в Швецию.

С 3 июля 2023 года Райффайзенбанк ограничил исходящие платежи в евро. Сделать перевод нельзя, если банк получателя находится в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Иордании, Казахстане, Киргизии, Молдавии, ОАЭ, Таджикистане, Туркмении и в Узбекистане.