Предпринимателям не понадобится отправлять уведомление в налоговую, чтобы стать самозанятыми

Сейчас чтобы ИП стать самозанятым, нужно отправить в ФНС уведомление о том, что бизнесмен больше не будет применять свою систему налогообложения и начнет платить налог на профессиональный доход. Депутаты хотят этот переход сделать автоматическим, без уведомлений.

27 октября депутаты планируют внести в Госдуму законопроект, который позволит ИП переходить в статус самозанятого без лишних уведомлений в ФНС. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на заместителя председателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталью Костенко.

Сейчас предприниматель может стать самозанятым, если у него не работают сотрудники, если он не собирается продавать подакцизные товары и годовой доход ИП не превышает 2,4 млн рублей.

У налога на профессиональный доход минимальная ставка: 4% — с заработка, полученного от физических лиц, и 6% — от работы с компаниями и ИП.

Чтобы встать на учет в качестве самозанятого, достаточно зарегистрироваться в приложении «Мой налог». Однако, если предприниматель раньше находился на другой системе налогообложения, то ему нужно отправить в налоговую уведомление о том, что ИП прекратил ее применять.

Документ нужно отправить в течение месяца после постановки на учет самозанятого. Иначе – статус плательщика налога на профессиональный доход будет аннулирован.

Депутаты собираются это изменить: со дня перехода на самозанятость все остальные режимы налогообложения у ИП прекратят действовать. Например, УСН, единый сельскохозяйственный налог и патентная система.

Мы наконец-то согласовали подходящую версию с Минэкономразвития и Минфином, — сказала Наталья Костенко.

Правительство несколько раз давало отрицательное заключение на законопроект. Поскольку предпринимателю не обязательно прекращать предыдущую деятельность даже тогда, когда он становится самозанятым.

Если законопроект примут, то он ступит в силу с 1 января 2024 года.