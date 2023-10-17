Техподдержка программ для ЭВМ сама по себе облагается НДС, а в одном комплекте с ПО – не облагается

Техподдержка ПО не входит в список необлагаемых НДС операций.

По пп. 26 п. 2 ст. 149 НК не облагаются НДС:

услуги по передаче исключительных прав на программы для ЭВМ и баз данных, включенные в единый реестр российских программ;

передача прав на использование таких программ и баз данных (включая обновления к ним и дополнительные функциональные возможности), в том числе через интернет.

услуг по передаче исключительных прав на программы для ЭВМ и баз данных, включенные в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных, прав на использование таких программ и баз данных (включая обновления к ним и дополнительные функциональные возможности), в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.

Освобождения от НДС услуг по предоставлению технической поддержки программ для ЭВМ и иных сопутствующих услуг – нет. Поэтому такие услуги облагаются НДС.

Но если они включены в стоимость программы и выделить их стоимость из стоимости передаваемых прав не представляется возможным, то такие услуги в налоговую базу по НДС не включают.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 03.08.2023 № 03-07-07/72795.

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