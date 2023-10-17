💸Налоговые изменения 2024: налог на прибыль

Ведущий лектор Марина Климова расскажет, что важно учесть в 2024 году при расчета налога на прибыль на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

ФНС не устает придумывать нововведения, за которыми не каждый бухгалтер может успеть. «Клерк» поможет взять ситуацию под контроль и своевременно познакомит вас со всеми изменениями в налоге на прибыль!

Узнайте самое важное об изменениях в налоговом законодательстве за один день вместе с экспертом Мариной Климовой на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

Марина Климова — один из ведущих лекторов России по тематике налогов и учета. Консультант-практик со стажем более 15 лет, кандидат экономических наук, автор более 80 книг и более 300 публикаций.

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На конференции разберем:

изменения в порядке работы с ЕНС и ЕНП;

новые правила начисления пеней;

новые правила оформления доверенностей налогового представителя;

нововведения в части камерального контроля.

А также расскажем про главные изменения по отдельным налогам, в особенности про налог на прибыль.

II всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» — не просто полезные лекции, это целый день в сообществе профессионалов, который вы никогда не забудете. Гарантируем эмоции, пользу, новые знакомства и драйв!

На конференцию «Клерк» пригласил опытных практиков, которые поделятся уникальной экспертизой, объяснят все на примерах и ответят на самые наболевшие вопросы.

Вы сможете участвовать онлайн сразу в двух конференциях: одна пройдет в Москве, а другая 🎄 Новогодняя Бухгалтерская Клерк.Конференция состоится 14 декабря в Краснодаре! Онлайн-билет на две конференции.

Присоединяйтесь к онлайн-трансляции и проведите два дня вместе с нами!