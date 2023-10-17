Власти могут освободить от экспортных пошлин продукцию ювелирных и энергетических компаний

Если бизнес предоставит нужные документы, то правительство сможет отменить экспортный сбор на ювелирные изделия и продукцию энергетических компаний.

Правительство готовит список продукции, которую могут освободить от экспортных пошлин. Об этом пишут «Известия».

Для отмены экспортного сбора бизнес должен предоставить финансовую отчетность, структуру себестоимости с классификацией̆ по составляющим элементам и с выделением валютных расходов, а также другие документы, которые определит Минэкономразвития.

Представители ювелирной и энергетической отраслей обратились к властям с просьбой исключить их продукцию из перечня товаров, с которых взимается экспортная пошлина.

Пошлины на экспорт начали действовать с 1 октября 2023 года, их собираются отменить в конце 2024 года.

Сбором в размере 4-7% при курсе доллара 80 рублей и выше облагаются ювелирные изделия, яйца, рыба, овощи и фрукты, полимеры и электроэнергия. В список не вошли: нефть, газ, зерно и лесоматериалы.

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