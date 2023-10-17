Какой перечень доходов учитывают для налоговых льгот

IT-компании применяют налоговые льготы, если есть аккредитации и доля профильных доходов от 70%. Профильные доходы идут по перечню из НК.

Разъяснение дает Минфин в письме от 29.08.2023 № 03-03-06/1/82176.

Дело в том, что есть приказ Минцифры от 08.10.2022 № 766 «О перечне видов деятельности в области информационных технологий». Также есть приказ от 11.05.2023 № 449.

Но на эти документы не надо ориентироваться для права на налоговые льготы.

Для применения ставки 0% по налогу на прибыль организаций и пониженного тарифа взносов 7,6% IT-компании необходимо руководствоваться положениями пункта 1.15 статьи 284 и пункта 5 статьи 427 НК.

Отметим, что перечень профильных доходов IT-компаний – закрытый. Там сейчас 12 пунктов. При этом его планируют уточнить.

Этот перечень, а также разъяснения Минфина по отдельным позициям этого перечня мы разбирали здесь.