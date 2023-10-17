Пользователи не могут войти в мобильное приложение «Сбера» и снять деньги в банкоматах

В приложении банка появляется ошибка, связанная с подключением к интернету. Однако сеть работает исправно, а пользователи не могут получить доступ в личные кабинеты «Сбера». Также сбой затронул и банкоматы — операции отклоняются.

У Сбербанка произошел сбой в мобильном приложении. При попытке авторизоваться появляется сообщение о неполадках с интернетом. Тогда как другие приложения и поисковые запросы в браузерах открываются моментально.

На своем сайте «Сбер» пишет, что код ошибки 60–01 может возникать, если версия операционной системы Android или iOS устарела.

Также причинами неполадок называют общедоступный интернет и рекомендуют подключиться к другой сети — мобильной или Wi–Fi, и использовать российские IP-адреса для входа.

Однако эти советы не работают. Пользователи по-прежнему не могут получить доступ в личный кабинет «Сбера».

Клиенты банка на портале Downdetector сообщают, что возникли проблемы и со снятием наличных денег в банкоматах Сбербанка. Операции отклоняются.