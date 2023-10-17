Пользователи не могут войти в мобильное приложение «Сбера» и снять деньги в банкоматах

У Сбербанка произошел сбой в мобильном приложении. При попытке авторизоваться появляется сообщение о неполадках с интернетом. Тогда как другие приложения и поисковые запросы в браузерах открываются моментально.
На своем сайте «Сбер» пишет, что код ошибки 60–01 может возникать, если версия операционной системы Android или iOS устарела.
Также причинами неполадок называют общедоступный интернет и рекомендуют подключиться к другой сети — мобильной или Wi–Fi, и использовать российские IP-адреса для входа.
Однако эти советы не работают. Пользователи по-прежнему не могут получить доступ в личный кабинет «Сбера».
Клиенты банка на портале Downdetector сообщают, что возникли проблемы и со снятием наличных денег в банкоматах Сбербанка. Операции отклоняются.
Комментарии6
Джон Вокер
Могут.
klerkГлавный бухгалтер
а если ты например, в командировке за границей, то как использовать российские IP адреса?
Это у них постоянное требование к ip адресам, чтобы были российские?
т.е. заграницей на Сбер не рассчитывать?
почему только за границей? вот уже и в рф ... он неожиданно отклонит твой запрос
Артем
Сбер...как же хорошо, что я им не пользуюсь..
Ирина
Замечательно входит
Светлана Вейс
и у меня пускает, даже картинки новые стали на заставке подгружаться, а не это дурацкое "Здравствуйте, Светлана!". Как-будто я имя свое могу забыть😁