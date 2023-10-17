Пенсионные накопления могут переходить в систему долгосрочных сбережений

Пенсионеры смогут внести свои накопления в качестве единовременного взноса по договору долгосрочных сбережений.

Депутаты во главе с председателем Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесли законопроект, по которому пенсионные накопления можно перечислить как единовременный взнос по договору долгосрочных сбережений.

В июле 2023 года президент Владимир Путин подписал закон, по которому начнет работать новая программа софинансирования долгосрочных сбережений.

Договор по программе долгосрочных сбережений будет заключаться минимум на 15 лет.

Получить выплаты можно и раньше: когда женщины достигнут 55 лет, а мужчины — 60 лет.

Участники программы смогут получить от государства софинансирование до 36 тыс. рублей в год.

Размер страхового возмещения – 2,8 млн рублей, что в два раза выше, чем у банковских вкладов.