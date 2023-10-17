Банки перестали выдавать ипотеку по ранее одобренным условиям

Теперь кредитные организации просят клиентов дополнительно подтверждать доход, они снижают размер одобренной суммы и повышают первоначальный взнос по ипотеке.

30% клиентов получили в банках отказы на оформление ипотечного кредита по условиям, которые были одобрены в августе-сентябре. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на заместителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяну Решетникову.

Банки стали запрашивать дополнительное подтверждение доходов, начали снижать ранее одобренные суммы кредита и увеличили требования к первоначальному взносу.

Кредитные организации могут отозвать одобренную ипотеки, когда ставка за обслуживание выросла и требует более 40% дохода заемщика.

В связи с этим банки не имеют возможности долго сохранять одобренные заявки по прежним ставкам, поскольку доходность по таким кредитам будет отрицательной. При этом повышение ключевой ставки не отразилось на госпрограммах с субсидированием, — сказали во Всероссийском банке развития регионов (ВБРР).

27 октября Центробанк в четвертый раз повысил ключевую ставку до 15% годовых.