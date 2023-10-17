Страховщики будут получать информацию о клиентах через систему «АИС страхование»

Появился новый порядок оформления электронных полисов ОСАГО. Страховые компании откажутся от бумажных документов и будут запрашивать у клиентов сканы. Это снизит затраты страховщиков и сэкономит время клиентам.

Центробанк утвердил новые правила оформления ОСАГО с помощью электронных документов. Об этом пишет «Коммерсант».

Теперь паспортные данные, сведения о постановке на налоговый учет, регистрации авто и водительском удостоверении страховщики будут получать самостоятельно в автоматизированной информационной системе страхования («АИС страхование»).

Отвечать за информационную политику и безопасность будет дочернее подразделение Центробанка.

Эксперты опасаются взломов и утечек из системы «АИС страхование», однако коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова считает, что сведения об обязательном страховании транспортных средств не так интересны хакерам, как банковские данные: номера счетов и карт.

Электронный полис ОСАГО страховая компания заверит усиленной электронной подписью и отправит на e-mail клиента, а также полис появится в его личном кабинете.

Если информация из базы не совпадет с актуальными данными или какого-то документа будет не хватать, то их сканы запросят в электронном виде.

Отказ от бумажных копий сократит затраты компаний на оптимизацию договоров и упростит процесс получения ОСАГО.