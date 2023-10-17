Бизнесмены из дружественных стран смогут быстро открыть счет в банках РФ

Для того, чтобы открыть счет в России, иностранцам из 25 стран достаточно подать пакет документов в банк своей страны. По прибытии в РФ они смогут получить банковское обслуживание и пластиковую карту.

Правительство упростило компаниям из 25 дружественных стран ведение бизнеса в России. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.

Упрощенный порядок банковского обслуживания в России смогут применять жители Белоруссии, Бразилии, Индии, Казахстана, Китая, Турции и Саудовской Аравии. А также юридические лица, которые зарегистрированы в этих странах.

Иностранцы могут открывать счета и вклады в российских кредитных организациях.

Создание более комфортных условий для иностранных предприятий и предпринимателей — важная часть системной деятельности правительства по достижению финансового суверенитета в рамках реализации национальных целей, поставленных нашим президентом, — сказал Мишустин.

Туристам станет проще оформить банковскую карту для оплаты покупок и услуг в РФ. Иностранцы смогут до въезда в Россию предоставить пакет документов в банки своих стран, а по прибытии получить пластиковую карту.