Бизнесмены из дружественных стран смогут быстро открыть счет в банках РФ

Правительство упростило компаниям из 25 дружественных стран ведение бизнеса в России. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.
Упрощенный порядок банковского обслуживания в России смогут применять жители Белоруссии, Бразилии, Индии, Казахстана, Китая, Турции и Саудовской Аравии. А также юридические лица, которые зарегистрированы в этих странах.
Иностранцы могут открывать счета и вклады в российских кредитных организациях.
Создание более комфортных условий для иностранных предприятий и предпринимателей — важная часть системной деятельности правительства по достижению финансового суверенитета в рамках реализации национальных целей, поставленных нашим президентом, — сказал Мишустин.
Туристам станет проще оформить банковскую карту для оплаты покупок и услуг в РФ. Иностранцы смогут до въезда в Россию предоставить пакет документов в банки своих стран, а по прибытии получить пластиковую карту.
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