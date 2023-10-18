Полиция проверяет склад Wildberries «Белая дача»

Маркетплейс предупредил пользователей о возможных задержках в доставке заказов из сортировочного центра «Белая дача». На складе полицейские проверяют документы сотрудников.

Сотрудники полиции проводят проверку документов у сотрудников сортировочного центра «Белая дача», где расположен склад маркетплейса Wildberries. Об этом сказано в телеграм-канале компании.

Маркетплейс предупреждает о возможных перебоях с отгрузкой и выгрузкой товаров.

Мы знаем, как важна оперативность работы склада в высокий сезон. Просим наших партнеров и клиентов с пониманием отнестись к данной ситуации, — говорится в сообщении.

В марте 2023 года полиция и ОМОН уже проводили проводили проверку миграционного учета сотрудников на складе Wildberries в Подмосковье. Тогда работа сортировочного центра «Белая дача» была приостановлена, а продавцов просили отгружать товары на другие склады.