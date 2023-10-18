Роспатент зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь»

Певец Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак для продажи продуктов животного и растительного происхождения, чая, кофе, минеральной воды, а также пива, ликеров и вина.

Народный артист Игорь Николаев зарегистрировал в Роспатенте товарный знак «Выпьем за любовь», который соответствует восьми классам международной классификации товаров и услуг. Об этом пишет «ТАСС».

В апреле мы писали, что певец подал заявку на регистрацию товарного знака. Ее одобрили 18 октября 2023 года.

Исключительные права на товарный знак будут действовать 10 лет, до 4 апреля 2033 года.

Под брендом «Выпьем за любовь» могут продаваться продукты животного и растительного происхождения (мясо, молочные продукты, овощи и фрукты), чай, кофе, какао, кондитерские изделия, безалкогольные напитки (соки, минеральные воды, газированные напитки), пиво и пивные напитки, медовые напитки (медовуха), а также ликеры, вина и минеральная вода.