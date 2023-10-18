Новости для бухгалтера
Товарный знак

Роспатент зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь»

Певец Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак для продажи продуктов животного и растительного происхождения, чая, кофе, минеральной воды, а также пива, ликеров и вина.
25

Народный артист Игорь Николаев зарегистрировал в Роспатенте товарный знак «Выпьем за любовь», который соответствует восьми классам международной классификации товаров и услуг. Об этом пишет «ТАСС».

В апреле мы писали, что певец подал заявку на регистрацию товарного знака. Ее одобрили 18 октября 2023 года.

Исключительные права на товарный знак будут действовать 10 лет, до 4 апреля 2033 года.

Под брендом «Выпьем за любовь» могут продаваться продукты животного и растительного происхождения (мясо, молочные продукты, овощи и фрукты), чай, кофе, какао, кондитерские изделия, безалкогольные напитки (соки, минеральные воды, газированные напитки), пиво и пивные напитки, медовые напитки (медовуха), а также ликеры, вина и минеральная вода.

Комментарии

1
  • Логотип IriEro
    IriEro 10 минут назад

    Ирина

    Выпьем за любовь... колбаса, молоко, овощи и фрукты... ну-ну... Вот так романтика превращается в обыденность.

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Бесплатно с

Одностороннее прекращение трудового договора: по каким основаниям возможно, что будет за нарушение процедуры увольнения

Работник может расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке когда угодно, заблаговременно предупредив об этом. Работодатель -- лишь в строго определенных случаях, прямо упомянутых в ТК и федеральных законах. Увольнение в одностороннем порядке по желанию работодателя недопустимо.

Одностороннее прекращение трудового договора: по каким основаниям возможно, что будет за нарушение процедуры увольнения
205
Бесплатно с Подотчет, командировки

Сколько можно выдать под отчет, не опасаясь претензий ФНС. Мини-курс

Разбираемся в мини-курсе, какие суммы можно выдать под отчет подрядчикам и сотрудникам по договору ГПХ, чтобы не получить претензии ФНС.

Сколько можно выдать под отчет, не опасаясь претензий ФНС. Мини-курс
63

Обучение

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Бесплатно с Воинский учет

Пришла повестка на дистанционщика: что делать работодателю

Неоповещение о вызове в военкомат может «стоить» фирме до 400 тыс. руб. Как сообщить о повестке работника, который трудится дистанционно?

Пришла повестка на дистанционщика: что делать работодателю
1,2 тыс.
Бесплатно с Блокировка счетов по 115-ФЗ

Блокировка по 115-ФЗ: поводы для подозрений, куда жаловаться, как не допустить

Рассказываем, по каким основаниям банк вправе приостановить операции по счету, как избежать рисков, как обжаловать решение в вышестоящих инстанциях.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
5
2,6 тыс.
Бесплатно с Фиксированные взносы ИП

Ликбез по фиксированным взносам-2023: отвечаем на вопросы ИП

Как теперь уменьшать налог на взносы, нужны ли уведомления и заявления, что делать с зачетом, который уже сделан и уведомлениями, которые уже сданы?

Ликбез по фиксированным взносам-2023: отвечаем на вопросы ИП
2
3,2 тыс.

Мероприятия

 Последние мероприятия для бухгалтеров
Добавить
Бесплатно с УСН

Что изменится в НДФЛ, УСН и ПСН из-за новых коэффициентов-дефляторов на 2024 год

В 2024 году можно будет применять УСН при доходе до 265,8 млн рублей.

Что изменится в НДФЛ, УСН и ПСН из-за новых коэффициентов-дефляторов на 2024 год
676
Бесплатно с Декретный отпуск

Как оформить декретный отпуск внешнему совместителю. Мини-курс

В мини-курсе рассказываем, как внешнему совместителю оформить декретный отпуск.

Как оформить декретный отпуск внешнему совместителю. Мини-курс
382

Консультации

 Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»
Подключить

  • Как организовать управленческий учет в общепите: шесть кафе. Пользуются iiko, но в ней ничего нельзя учесть кроме себестоимости. Например, зарплаты считают отдельно, движения по расчетному счету в 1С

    ПО для Управленческого учета в общепите

  • Добрый день. организация с июля 2022 находится под конкурсным управлением в стадии банкротства. Заработная плата начислены но средств на выплату нет. РСВ подан с начислениями. Вопрос по отчету 2-НДФЛ

    Отчет 2 НДФЛ за 2022 год
Бесплатно с Учет расходов

Что такое материальные затраты в бухучете. Мини-курс

Разбираемся в том, что относят к материальным затратам, какими они бывают и как их учитывать.

Что такое материальные затраты в бухучете. Мини-курс
464
Бесплатно с Увольнение

Что делать, если увольняемый отказывается подписывать приказ

Иногда увольняемый сотрудник отказывается поставить подпись, что он ознакомлен с приказом, или возникают иные обстоятельства, по которым получить визу увольняемого невозможно. Но ТК требует, чтобы подпись была. Как выйти из ситуации?

Что делать, если увольняемый отказывается подписывать приказ
993
Бесплатно с Счета-фактуры

Кто и когда должен сдавать журнал учета счетов-фактур. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, кто и когда должен сдавать журнал учета счетов-фактур.

Кто и когда должен сдавать журнал учета счетов-фактур. Мини-курс
1
369
Бесплатно с Сальдо ЕНС

Что у ИП происходит в личном кабинете с имущественными налогами

Имущественные налоги физлиц заранее списывают с сальдо ЕНС (в том числе, у ИП). Но если у ИП не хватит денег на другие налоги, это списание отменяют. А потом снова проводят списание, как только у ИП на ЕНС появляются деньги.

Что у ИП происходит в личном кабинете с имущественными налогами
9
1 тыс.
Вакансии Новые вакансии для бухгалтеров из сервиса «Вакансий»
Добавить вакансию
Бесплатно с Бухгалтерский учет

Метод начисления в бухгалтерском учете: особенности. Мини-курс

Рассказываем основные правила учета доходов и расходов при использовании метода начисления в бухгалтерском учете.

Метод начисления в бухгалтерском учете: особенности. Мини-курс
268
Бесплатно с Чеки

Чек самозанятого: что в нем проверить. Мини-курс

В мини-курсе рассказываем, что проверить в чеке самозанятого и на какие графы обратить особое внимание.

Чек самозанятого: что в нем проверить. Мини-курс
612

Разборы

 Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах
Заказать разбор
Бесплатно с Трудовые отношения

Условие о гибком графике работы: как сформулировать и внести в трудовой договор

Гибким называется такой график, при котором трудящийся самостоятельно – хотя и по согласованию с работодателем, – определяет, когда начинать рабочий день и когда его завершать (ст. 102 ТК).

Условие о гибком графике работы: как сформулировать и внести в трудовой договор
453
Бесплатно с Уведомление по ЕНП

Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в октябре 2023 года

В уведомлении за октябрь не будет взносов. Будет и НДФЛ с 23 августа по 22 сентября и квартальные авансовые платежи по другим налогам.

Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в октябре 2023 года
1
2,5 тыс.
Бесплатно с Налог на прибыль

Как уменьшить налог на прибыль за счет расходов на питание сотрудников. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как уменьшить налог на прибыль за счет расходов на питание сотрудников.

Как уменьшить налог на прибыль за счет расходов на питание сотрудников. Мини-курс
927
Бесплатно с IT-компании

Все налоговые льготы и меры поддержки для IT-компаний и их сотрудников в 2023 году

IT-компании вправе не платить налог на прибыль и НДС, а страховые взносы перечислять по пониженным тарифам. Профессионалы IT-направления также получили преференции. С 2023 года появилось еще несколько льгот. Даем обзор всех действующих послаблений для отрасли и разбираем, кто именно и как может ими воспользоваться.

Все налоговые льготы и меры поддержки для IT-компаний и их сотрудников в 2023 году
16,8 тыс.
Бесплатно с Увольнение

Увольнение в связи с выходом на пенсию. Мини-курс

В мини-курсе разбираем, какие этапы включает увольнение работника по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

Увольнение в связи с выходом на пенсию. Мини-курс
735
Бесплатно с Первичные документы

Срок хранения первичной документации. Мини-курс

Рассказываем в мини-курсе, как по нормам законодательства соблюсти срок хранения первичной документации.

Срок хранения первичной документации. Мини-курс
817
Бесплатно с Налоговая оговорка

Налоговая оговорка: что это такое, как работает и на что указывают суды

Разберем, поможет ли использование налоговой оговорки компенсировать потери от действий недобросовестных контрагентов.

Налоговая оговорка: что это такое, как работает и на что указывают суды
802