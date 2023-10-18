Шоколад может подорожать на 10-15%

Из-за низкого урожая какао-бобов производители шоколада поднимут цены на продукцию для торговых сетей.

Производители шоколада предупредили торговые сети о повышении цен на шоколад. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на председателя Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игоря Караваева.

Представитель торговой сети рассказал, что через месяц стоимость шоколада может вырасти на 10-15%.

Шоколад пользуется особой популярностью у покупателей, а в целом категория кондитерских изделий является одной из крупнейших по объемам продаж, — сказал Игорь Караваев.

Шоколад подорожает из-за низкого урожая какао-бобов.

С начала 2022 года шоколад подорожал почти на 9%, с 936,69 до 1017,88 рублей за килограмм.