🎓Вебинар. Как встать на воинский учет и отчитаться за сотрудников: инструкция для компаний. 9 ноября в 11:00 мск!

Команда Первой Экспертной Бухгалтерии вместе с руководителем участка «Зарплата и кадры» Эдиславой Красных подготовили вебинар, в котором есть всё, что нужно знать компаниям про воинский учет.
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Эдислава Красных — эксперт по воинскому учету Первой Экспертной Бухгалтерии, руководитель участка «Зарплата и кадры» — расскажет:
что делать, если воинский учет в компании не вели или вели, но неправильно;
как определить, кто в компании военнообязанный;
кого лучше назначить ответственным за воинский учет;
какие документы запросить у сотрудников;
что делать с теми, у кого нет военного билета;
нужно ли вести учет на совместителей и работников по ГПХ;
как поставить компанию на воинский учет: с какими документами и куда обращаться;
что будет, если не поставить компанию на воинский учет или вести воинский учет неправильно.
На вебинаре разберем реальные кейсы и ваши вопросы:
Как вести учет по сотрудникам на удаленке? А если они живут за границей?
Что делать, если сотруднику 60 лет, он уверяет, что уже снят с учета, но отметки в билете нет?
Если компания встала на воинский учет в 90-х годах, но уже двадцать лет не отчитывалась, как узнать, есть ли о компании сведения в военкомате?
+ еще 30 ситуаций с подробными комментариями эксперта
Предоставим полный пакет образцов документов для постановки на учет и для сдачи отчетности по сотрудникам + готовый алгоритм по организации воинского учета с нуля.
Ждем вас на вебинаре 9 ноября в 11:00 мск!
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