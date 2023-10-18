🎓Вебинар. Как встать на воинский учет и отчитаться за сотрудников: инструкция для компаний. 9 ноября в 11:00 мск!

Вебинар для руководителей бизнеса и сотрудников, ответственных за воинский учет. Мы расскажем, с чем столкнулись компании за этот месяц, что говорят военкоматы и дадим четкую инструкцию, чтобы вы избежали ошибок при постановке на учет + пакет необходимых документов.

Команда Первой Экспертной Бухгалтерии вместе с руководителем участка «Зарплата и кадры» Эдиславой Красных подготовили вебинар, в котором есть всё, что нужно знать компаниям про воинский учет.

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Эдислава Красных — эксперт по воинскому учету Первой Экспертной Бухгалтерии, руководитель участка «Зарплата и кадры» — расскажет:

что делать, если воинский учет в компании не вели или вели, но неправильно;

как определить, кто в компании военнообязанный;

кого лучше назначить ответственным за воинский учет;

какие документы запросить у сотрудников;

что делать с теми, у кого нет военного билета;

нужно ли вести учет на совместителей и работников по ГПХ;

как поставить компанию на воинский учет: с какими документами и куда обращаться;

что будет, если не поставить компанию на воинский учет или вести воинский учет неправильно.

На вебинаре разберем реальные кейсы и ваши вопросы:

Как вести учет по сотрудникам на удаленке? А если они живут за границей?

Что делать, если сотруднику 60 лет, он уверяет, что уже снят с учета, но отметки в билете нет?

Если компания встала на воинский учет в 90-х годах, но уже двадцать лет не отчитывалась, как узнать, есть ли о компании сведения в военкомате?

+ еще 30 ситуаций с подробными комментариями эксперта

Предоставим полный пакет образцов документов для постановки на учет и для сдачи отчетности по сотрудникам + готовый алгоритм по организации воинского учета с нуля.

Ждем вас на вебинаре 9 ноября в 11:00 мск!